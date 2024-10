Galerii Boltist saab nüüdsest robotkulleriga toitu tellida

Bolti president Jevgeni Kabanov ütles Postimehele, et on plaanis robotitega toidukulleri teenust laiendada nii vald- kui piirkonna mõttes. Järgmine teenus, mida nad soovivad avada, on robotitega toidu tellimine restoranidest. Postimehe küsimusele, millal saab Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas asuvatest poodidest toitu tellida, vastas Kabanov, et see sõltub eelkõige Starshipi tehnilistest võimalustest, kuid ta kinnitas, et Bolt soovib tulevikus oma teenust laiendada.