Eesti kaitsetööstusklaster jätkab kasvamist, sihiks miljardiline kogukäive

EKTL-i tegevjuhi Kalev Koidumäe sõnul on kaitsesektor kogu maailmas praegu kasvutrendis, millega on selgitatav ka Eesti ettevõtjate suurem huvi klastriga liituda. «Venemaa agressioon motiveerib ettevõtteid iga päev otsima uusi ja innovaatilisi lahendusi, mis aitaksid Ukrainal sõja võitmist kiirendada. Ettevõtete koostöö, kogemuste jagamine ja ühine poliitikakujundamine on praegu tähtsam kui kunagi varem, et just Eestis loodud lahendused oleksid maailmas nõutud ja hinnatud,» selgitas Koidumäe.