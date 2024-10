PARADOKS Langev euribor pidurdab kinnisvaraturu elavnemist

Tunnetuslikult on kahe aasta taguste uusarenduste puhul aset leidnud 10–15 protsendiline hinnalangus, kuid tehingute üldstatistikas see samal määral ei kajastu, sest tehingud kajastuvad statistikas viitega.

Tänaseks on euribor tipuga võrreldes kukkunud neljandiku võrra ehk ligi 3 protsendini, kuid sellest hoolimata on pole kinnisvaraturg pikast uinakust ärganud. Üheks põhjuseks on asjaolu, et ostjad ootavad veelgi madalamat euribori ja on seetõttu ostmise edasi lükanud.