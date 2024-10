ALTERNATIIVTURG Modera juht läheb minema

Toonekurg on juhtinud Moderat alates 2020. aastast, mil ettevõte on teinud märkimisväärse arenguhüppe. 2021. aastal tegi Modera börsidebüüdi ja viis läbi eduka võlakirjaemissiooni. Viimase nelja aasta jooksul on Modera käive kasvanud kolm korda ning platvormi kaudu müüdud autode arv ületanud 113 000 sõiduki piiri, kasvades enam kui neli korda.

«Modera on tugev ja heas seisus, mistõttu tunnen, et on õige aeg teatepulk üle anda ja Moderale edaspidi kaasa elada aktsionärina,» kommenteeris Toonekurg ja lisas, et ettevõtte edu põhineb meeskonnatööl ning juhtkonnaliikmete vahetus ei mõjuta ettevõtte ambitsioone.