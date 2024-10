NOBELI PREEMIA Miks ühed riigid õitsevad, aga teiste saatus on läbikukkumine?

Majanduspreemia komitee esimees Jakob Svensson ütles selle väljakuulutamisel, et riikide elanike sissetuleku hiiglasliku erinevuse kahandamine on üks meie aja suurtest väljakutsetest ning nende kolme teadlase panuse tõttu on meil palju selgem arusaam põhjustest, miks mõned riigid on edukad, aga mõned kukuvad läbi.

Istanbulis sündinud Acemoglu ja Suurbritanniast pärit Johnson on Massachusettsi tehnoloogiainstituudi, Robinson aga Chicago ülikooli majandusprofessor. Acemoglu ja Robinson on ka populaarse raamatu «Miks rahvad ebaõnnestuvad: võimu, õitsengu ja vaesuse lätted» («​Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Powerty») autorid.