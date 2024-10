Valitsussektori eelarvepuudujääk kasvab

Keskvalitsuse, peamiselt riigieelarve, puudujääk kasvas augusti lõpuks 697 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19 miljoni euro võrra suurem. Sügavama puudujäägi põhjustasid rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütiku Helin Küti sõnul nii mittemaksuliste tulude väiksem laekumine kui hoogsalt kasvanud investeeringud ja majandamiskulud, mille taga on peamiselt kaitseotstarbelise varustuse hanked.

Sotsiaalkindlustusfondidel oli augusti lõpuks väike ülejääk. Tervisekassa ülejääk oli 11 miljonit eurot, mis on parem seis, kui kogu varasema aasta jooksul, mil oldi väikeses puudujäägis. Eelmise aastaga võrreldes on seis siiski tuntavalt kehvem kuna, siis oli samaks ajahetkeks ülejääk 123 miljonit eurot. Ennekõike on hoogsalt kasvanud kulud ja seda just viimaste tervishoiutöötajate kollektiivlepingu alusel oluliselt kasvanud palkade tõttu.