GRAAFIK Puhkusereisid ja kalamari: need kaubad kallinesid Venemaal kuuga järsult

Enim kallines Venemaal välismaale puhkama sõit: Araabia Ühendemiraatide puhkus kallines 18,6 protsenti. Enam-vähem sama palju muutus kallimaks ka Egiptuses puhkamine. Komsomolskaja pravda põhjendab seda asjaoluga, et just praegu on neis kohtades kõige parem puhkuseilm ning tegemist on sesoonse hinnatõusuga: kuna suvel on seal liiga palav, talvel aga liiga külm, siis just kevadel ja sügisel reisid neisse piirkondadesse kallinevad.