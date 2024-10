Uus Maa: uusarenduste turul on olukord endiselt keeruline

Habali sõnul on tänavu uusarenduskortereid müüdud 13 protsenti rohkem kui mullu. Kui aprillis ja mais näis, et turg taastub lineaarselt, siis tegelik taastumine on alanud alles kahel viimasel kuul, kuna suvekuudel oli müük hõredavõitu. «Endiselt oleme ostjaturul, Tallinna uusarenduse ruutmeetri müügihinnad püsivad 4200 euro juures ja tugevat tõusu selle pealt ei paista,» märkis Habal.

Müügisolevate korterite arv on aasta algusega võrreldes üleüldiselt kasvanud ning see pikendab müügiperioodi. Nii Euribori kui pankade omaintressi langus võiks Habali prognoosil aga sügis-talvel uusarenduste turgu aktiivsemaks muuta.

«Riias on uusi kortereid kogu müügipakkumisest umbes 30 protsenti, Tallinnas ligi 40 protsenti ning sarnaselt Tallinnale on ka riialaste esimene eelistus uusarendus. Samas piirab kõrgem hinnatase koos palkade mahajäämusega paljude ostjate võimalusi, mistõttu ollakse sunnitud soetama kortereid vanematesse tüüpelamutesse, kus sõlmitaksegi enamik tehingutest. Riias on hinnad Balti pealinnadest siiski kõige soodsamad. Peamine põhjus on rahvaarvu vähenemine ning odavam ehitus- ja ka maa hind, kuna isegi Riia kesklinnas on päris palju tühje krunte. Samuti on Riias detailplaneeringute ning uute arenduste käivitamine märksa lihtsam ja kiirem ning seeläbi ka soodsam kui näiteks Tallinnas,» lisas Habal.