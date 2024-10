LETA teatel on ka järgmise kahe aasta inflatsiooniprognoosi Lätis korrigeeritud allapoole, 1,5 protsendini 2025. aastaks ja 1,6 protsendini 2026. aastaks.

Keskpanga sõnul on Läti inflatsioon olnud selle aasta algusest alates madal, kusjuures viimaste kuude inflatsiooniandmed on veidi madalamad kui 2024. aasta juunis prognoositud. Sellest tulenevalt on keskpanga 2024. aasta inflatsiooniprognoosi korrigeeritud 1,3 protsendini.