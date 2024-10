UURING: Eestis kasvab islami finantssüsteemide kasutamine

Islami panganduse ja finantssüsteem tuginevad Koraanil. Islamimaade pangandus hakkas kujunema 1970. aastal ülemaailmse majanduskriisi ajal ning tänaseks on islamipanku vähemalt 75 riigis. Islamipanganduse põhimõtted tulenevad kõik šariaadist ja üks peamine ja tuntuim erinevus islami- ja tavapanganduse vahel on riba ehk intressi keeld. Islamipanganduses ja finantstehingutes on mitmeid finantsinstrumente (murabaha, musharaka, takaful jt) ning nende ühiseks jooneks on usaldus, partnerlus ja koostöö, mis asendavad riba’t.