Erikomisjon arutab riigifirmade info liikumist ja huvide konflikti

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on äärmiselt oluline, et riigile kuuluvate äriühingute juhtimine oleks jälgitav. Seda seetõttu, et kui riigi äriühingul läheb halvasti, jääb kahju riigi ja maksumaksja, mitte äriühingu või selle nõukogu kanda. «Tuleb aga välja, et 11-st auditeeritud transpordivaldkonna äriühingust vaid mõned üksikud on oma juhtimisprotsesse ja otsuseid valitseva ministeeriumiga sisukalt ja järjepidevalt jaganud. See on tõsine omanikujärelevalve probleem,» nendib Reinsalu.