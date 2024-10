INVESTOR MARI TKM Grupp võib dividendiga ehmatada

Kestev jaemüügi ja selle mahu langus, majanduslangus ja valitsuse poolne uute maksude ja maksutõusudega sisustatud lähiaastad on pannud tarbimise pinge alla nagu ka inflatsioon ja Venemaa sissetung Ukrainas. Samuti mõjub ettevõttele kasvanud konkurents.

See kõik on avaldanud mõju ettevõtte tulemustele. Kolme kvartali tulemused viitavad, et sama suurt dividendi kui maksti välja tänavu läinud aasta eest, oleks liiga optimistlik oodata.