UUS SÜSTEEM Arstid saavad tööinspektsiooni iseteeninduses tööandjate andmeid näha

«Töötervishoiuteenuse osutajad saavad iseteeninduses teha ettepanekuid töökeskkonna parendamiseks, mida tööandja saab lisada oma tegevuskavasse. Oluline on rõhutada, et isikuandmete kaitse on põhjalikult tagatud – töötervishoiuarst näeb töötajate andmeid ainult juhul, kui talle on antud vastav ligipääs. Ligipääsu haldamine on täielikult tööandja kontrolli all,» selgitas tööinspektsioon.