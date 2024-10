Hiina käivitab 325 miljardi dollari suuruse majandusabipaketi

Hiina Rahandusministeerium teatas laupäeval, et järgmise kolme kuu jooksul suunatakse 2,3 triljoni jüaani (325 miljardi dollari) suurune fiskaalne toetus riigi majanduse elavdamiseks. Osa sellest rahast kogutakse erivõlakirjade väljastamise kaudu, et toetada suurpankasid ja tugevdada nende kapitali. Minister Lan Fo'an sõnul suunatakse see abi riigi suurimatele kommertspankadele, et täiendada nende esmast kapitali ja suurendada nende võimekust majanduse rahastamisel.