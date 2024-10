Hiina kaup võistleb Pärnu aasta toote tiitli nimel: Brykkari prügikasti lugu

Brykkari loo jutustab abielupaar Anett ja Rauno Kutti, kes toote lansseerimisele eelnenud kahe aasta jooksul keskendusid oma sõnul ideele tuua turule stiilne ja praktiline köögiprügikast. Abielupaar rõhutab, et nad ei ole ise jalgratast leiutanud – kompostikaste on turul palju –, kuid Brykkar pidi pakkuma midagi uut, nagu näiteks nupulevajutatav kaas, mis aitab avada prügikasti isegi siis, kui käed on toidutegemisest mustad. Väike, mugav ja lõhnakindel – see oli nende idee, mis on toonud Pärnu aasta toote konkursil koha esikolmikus.