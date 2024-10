USA rahandusministeerium kehtestas Iraaniga seotud laevanduskontsernidele uued sanktsioonid

Reedel teatas USA rahandusministeerium, et astub samme Iraani niinimetatud «varilaevastiku» vastu, mis on seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmisega, müües Iraani naftat. Ministeerium lisas sanktsioonide alla 10 ettevõtet ja 17 laeva, külmutades need varad nende osaluse tõttu Iraani nafta ja naftakeemiatoodete vedudes.