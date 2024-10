Tänak võtab kuuma kursi – rallitäht ühines Elamus SPA omanikeringiga

Elamus SPA on Baltikumi ja Skandinaavia suurima saunavalikuga spaa- ja saunakeskus, kus külalistele pakutakse 22 erinevat sauna. Nende seas on ka hiljuti avatud Baltimaade suurim rituaalisaun, mis mahutab 100 saunalist. Lisaks saavad külastajad nautida erinevaid vee-elamusi ja atraktsioone, mis sobivad kogu perele.

Elamus SPA omaniku Andres Tiigi sõnul on Tänaku liitumine meeskonnaga suur samm edasi. «Tänaku panus on meie jaoks väga oluline, see aitab ettevõttel kiiremini kasvada ja areneda. Oleme viimastel aastatel palju investeerinud spaa- ja saunakultuuri arendamisse, ning Tänaku liitumine toob kindlasti uue hingamise nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil,» kommenteeris Tiik. Ta lisas, et Elamus SPA on saanud palju huvi ka välisriikidest, sealhulgas Jaapanist, kus kaalutakse frantsiisi soetamist.