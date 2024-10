Suurem maja ei pruugi olla kallim: mis eramu hinda kergitab ja mis langetab?

Samuti on aastaid olnud maja suurus üks peamisi kriteeriume selle väärtuse hindamisel, kuid tänapäeval mõeldakse eramu valimisel palju enam ülalpidamiskuludele. «Suurem maja ei tähenda enam, et see oleks tingimata kallim. Meie kogemustele tuginedes on eramute optimaalne suurus 120-160 ruutmeetrit. Sellest väiksemad eramud on 10% madalama hinnaga, aga ka näiteks suurematel kui 250 ruutmeetrit hoonetel ei ole enam olulist positiivset mõju vara turuväärtusele,» räägib LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel ja lisab, et ostjad üldjuhul ei soovi liiga suuri elamuid, kuna nendega kaasnevad ka kõrgemad ülalpidamiskulud.