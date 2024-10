Oluline teada: mis vahe on laenu kaastaotlejal ja käendajal?

Käendajaks olemine aga tähendab seda, et inimene annab kellegi teise laenule tagatise: kui laenu saaja ei suuda mingil põhjusel makseid tasuda, siis teeb seda käendaja. Erinevalt kaastaotlejast on käendajal piiratud vastutus, mis on sätestatud rahalise summana käenduslepingus. Käendajaks saab olla erinevat tüüpi era- ja ettevõtte laenude, aga ka näiteks auto liisingu korral.

«Käendus ei ole lihtsalt garantii, see on rahaline kohustus, mida võetakse näiteks käendajale laenu andmisel arvesse,» tõi Hakiainen välja. «Enne kui käendajaks hakata, tuleb läbi mõelda, kas oled suuteline seda kohustust täitma, kui laenu taotlejaga midagi juhtub.» Kui laenusaaja ja käendaja kohustust täita ei suuda ja ka nende varast ei piisa kohustuste täitmiseks võib see lõppeda eraisiku pankrotiga. Iga menetlusega kaasnevad aga täiendavad kulud ja risk muutuda pikaks ajaks krediidikõlbmatuks.

Kui aga laenusaaja on mõne aasta jooksul laenu korralikult maksnud ning tema sissetulekud on suurenenud, siis on võimalik käendajat vabastada. Seda tasub teha, et enda kohustusi vähendada. «Ideaalis ongi käendajaks olemine ajutine,» ütles Hakiainen.

Mis juhul olla kaastaotleja ja millisel juhul käendaja?

Laenu saab võtta kahepeale, kõik ülejäänud inimesed, kes panustavad laenu saamisesse ja vajadusel ka selle tagasi maksmisesse, saavad seda teha käendajana.

Kui vanem tahab oma lapsel aidata soetada esimest kinnisvara, siis tasub Hakiaineni sõnul kaaluda käendajaks olemist. «Nii saab lapsevanem anda noorele inimesele rohkem vastutust ja seeläbi ka elukogemust, aga siiski olla toeks.» Kuna vähese töökogemusega noor inimene on panga silmis riskantsem klient, siis aitab lapsevanema käendus tõsta võimalust, et noorele antakse laenu.

Hakiaineni sõnul tasub vaatamata sellele, kas oled kaastaotleja või käendaja, hoida end kursis laenu tasumisega. «Käendajal on õigus kirjutada pangale ja küsida laenu tasumise seisu,» lisas Hakiainen. Samuti tasub meeles pidada, et kui laen on rohkem kui 45 päeva võlas, siis kantakse Creditinfo maksehäireregistrisse info nii põhitaotleja kui kaastaotleja kohta ning käendaja kohta siis, kui temalt on tasumist nõutud ja talle antud tasumise tähtajast on möödunud 45 päeva. «See aga võib mõjutada inimese edasisi võimalusi laenu saada. Seetõttu ongi oluline endale kaastaotleja ja käendajana teadvustada, et sul on oluline vastutus,» ütles Hakiainen.