UNISTUS VÕI REAALSUS Palk kuni 5500 eurot: töökoht, mis tundub liiga hea, et olla tõsi

Travel House’i töökuulutuse kohta küsides, kas 1600 eurot on garanteeritud põhitasu ja milliseid tulemusi tuleb saavutada, et teenida kõrgemat tasu, selgitas ettevõtte esindaja Janno Joona, et miinimumpalk on garanteeritud. «Suvekuud olid rahulikumad, aga sel perioodil oli meie keskmine palk 2100 eurot bruto,» ütles Joona.