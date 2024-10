ÜLEVAADE Millised on levinumad kaskokindlustuse juhtumid?

On teada, et liikluskindlustus on abiks olukorras, kui sõidukile on kahju tekitatud teise sõidukiga ning on selge, kes olukorra põhjustas: siis hüvitab kahju selle põhjustanud juhi liikluskindlustuse pakkuja. Küll aga tuleb liikluses ette ka mitmeid olukordi, kus kahju tekitaja pole teada või tekib sõidukile kahju nii, et selles teine juht ei osale, siis kahju saanud sõiduki liikluskindlustusest remondikulude hüvitamisel abi ei ole ning variant on ainult kaskokindlustus. Samuti on see abiks kahju põhjustanud juhi enda sõiduki remontimisel, mida liikluskindlustus ei kata.