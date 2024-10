Toiduainetootja läks hinnatõusuga ahneks ja nüüd ei taha käive kasvada

Getty Images via AFP / Scanpix

Pepsi ja krõbuskite tootja PepsiCo on alates pandeemiast tõstnud hoogsalt toodete hindu. Nüüd on ettevõte käibe kasvatamisega hädas ja sellest ei pruugi kasu olla, et pakendeid tehakse suuremaks, kirjutas analüüsimaja TD Coweni analüütikud.