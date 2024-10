Notarid: kinnisvaratehingute arv pöördus kolmandas kvartalis kasvule

«Kinnisvaraturu mõningane elavnemine kolmandas kvartalis võib olla tingitud sellest, et ostu pikalt plaaninud inimesed on saanud langevate intresside valguses julgust tehing lõpuks ära teha. Laenuintressidele ennustatakse ka lähitulevikus langust ja laenumaksete suurenemist ei ole seega karta,» sõnas Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. «Samas oli valdavas osas Eestist tehingute arv siiski languses ning kasvasid üksnes Võru-, Rapla- ja Harjumaa,» nentis ta.

Notarite kõigi ametitoimingute ja teenuste maht on aastases võrdluses samuti veidi kasvanud, kuid tõus on poole võrra väiksem kui kinnisvaratehingute puhul ehk ühe protsendi jagu. Kui mullu kolmandas kvartalis tegid notarid 70 157 ametitoimingut, siis tänavu oli neid 70 777. Toimingute või tehingute kaugtõestamine videosilla vahendusel on aga aastases võrdluses tunduvalt kasvanud ja kokku toimus tänavu kolmandas kvartalis 13 633 kaugtõestamist, mida on 19 protsendi võrra rohkem, kui mullu samal ajal.