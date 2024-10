Ukraina tõstab töötajate ja ettevõtete makse. Kriitikud hoitavad varimajanduse kasvu eest

Unian kirjutab, et seaduseelnõu ümber käisid tulised arutelud ja terav kriitika nii äriringkondade kui ka ekspertide poolt. Eelnõu ei toetatud esimesel lugemisel kohe, kuid pärast korduvat läbivaatamist ja tuhandeid muudatusettepanekuid saadi siiski vajalikud 247 rahvaesindaja häält, et see vastu võtta. Ebameeldiv üllatus ukrainlastele oli, et mõnede maksumaksjate jaoks tõusevad maksud tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist. Kogu ulatusliku sissetungi algusest, üle kahe ja poole aasta, on Ukraina valitsus suutnud hakkama saada ilma maksutõusudeta, rahuldades vajadusi olemasolevate eelarvetulude, rahvusvahelise finantsabi ja sõjavõlakirjadega siseturul kaasatud vahenditega. Kuid sõja kolmandal aastal hakkavad ressursid ammenduma, eriti kuna välisabi muutub üha ebaregulaarsemaks ning partnerite veenmine täiendava toetuse vajalikkuses muutu üha keerulisemaks, kirjutab väljaanne.

Finantsilist ebakindlust suurenab keeruline olukord USA toetusega: algselt tekkis kuuekuuline viivitus abi saamisel, mistõttu pidid ametnikud osa sõjalistest kuludest aasta lõpuks edasi lükkama, tekitades eelarvepuudujäägi. Lisaks on USA-s ees presidendivalimised, mille tulemus on ettearvamatu, sealhulgas Ukraina toetuse jätkamise osas, kijrutab väljaanne. Seega ei saa keegi piisavat eelarvetoetust garanteerida. «See pole garanteeritud. Keegi ei luba midagi. Ma mäletan selle aasta esimest kvartalit, mil meil oli rahastamise ebaregulaarsuse tõttu vaid 10 protsenti vajalikust välisabist. Keegi ei luba, et meid rahastatakse pidevalt ja pikaajaliselt. See, et meil praegu sellised võimalused on, on teatud töö tulemus ja arusaam, et ilma abita oleks Ukrainal väga raske,» ütles rahandusminister Serhi Martšenko.