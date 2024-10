T1 parklas õigusteta tegutsenud parkimisteenuse pakkuja tõi kliendile trahvi

«Ostsin T1 kaubanduskeskusesse lennujaamaparkimise 34 eurot nädal firmalt GoParking. Saabudes ootas mind aga trahv EuroPargilt. Trahvinõuet vaidlustades öeldi Europargist, et GoParkingul puudub õigus seal parkimisteenust pakkuda. Trahv siiski tühistati,» kirjutas vihje saatja, ent viskas õhku siiski küsimuse, kuidas selline asi võimalik saab olla.

Postimees pöördus EuroPargi poole, kes trahvi oli teinud. EuroPark märkis Postimehele, et GoParking on kolmanda osapoole veebiplatvorm, mis vahendab parkimist peamiselt eri maade lennujaamade läheduses lennufirmade klientidele ning ka T1 keskuses oli see müügikanal mõned aastad avatud.