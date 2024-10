Restoraniärimees: Eesti restoranid elavad praegu jõukate ja turistide peal

Tallinna kesklinnas Kadriorus asuval restoranil Mantel ja Korsten on omanik Rain Veskimäe sõnul käimas keeruline aasta. «Kuna olime tublid eelmisel aastal, siis saame hakkama. Töötame selle nimel, et olla efektiivsemad ja proovime kulusid kontrolli all hoida,» teatab Veskimäe.