Raudteelased kaaluvad koondamiste ja palgakärbete vastast streiki

Raudteelaste Ametiühingu esimehe Oleg Tšubarovi sõnul on häiriv, et poliitilised otsused ei arvesta ettevõtete tegeliku olukorraga ja võivad nõrgas seisus firmad veelgi raskemasse olukorda viia. «Ettepanekud töötasude vähendamiseks ja töötajate koondamiseks on aga eriti solvavad, arvestades, et raudteesektoris on viimase 15 aastaga koondatud tuhandeid töötajaid.»