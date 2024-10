Microsofti tehisarupidu kaotab tuure

Kuid viimastel kuudel on varem tehisaru genereeritud tõusulaine harjal seilanud ettevõtteid tabanud külm dušš. Märkimisväärse tagasilöögi on saanud just Microsofti aktsia, mille hind on aasta algusest kerkinud 11 protsenti, jäädes alla nii börsiindeksile S&P 500 kui ka konkureerivate tarkvarahiidude aktsiate hindadele.