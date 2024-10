Talv tuleb – millise hinnaga ahjud köetud saab?

Tallinnas Nõmmel elav Anu rääkis, et tema on küll traditsiooniliselt alati kevadel oma küttepuud ära ostnud. «Tunamullune kiire hinnatõus on veel hästi meeles ja seega ei tahtnud ka sel aastal puudevarumist hilisemaks jätta,» ütles ta.

Anu helistab igal kevadel küll lehekuulutuses küttepuude pakkujad läbi, et n-ö turu-uuringut teha, kuid soovitab ikka kindla müüja juurde pidama jääda, sest palju oleneb sellest, kui tihedalt puud koormasse laotud on. «Mõnikord võib riita ladudes kümnest ruumist järele jääda vaid kaheksa.»

Üldiselt on niimoodi, et kui Lõuna-Eestis saab küttepuud koduhoovi 60 euroga ruum, siis Põhja-Eestis on keskmine lepa hind pigem 70 euro kandis. Ka see on siiski 2022. aasta energiakriisiga võrreldes 20 eurot odavam, kuid samas pea kaks korda kallim kui 2021. aastal. Toore kase eest küsitakse praegu keskmiselt 80-eurost hinda.