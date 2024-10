AK Eesti veri kohtulahingus võimu pärast Donald Trumpi lemmikkanali üle

Kahte gigantset meediaettevõttet News Corp ja Fox Corp kontrollib Murdochi perele kuuluv usaldusfond, mis on jagatud kaheksaks osakuks, millest neli kuulub Rupert Murdochile ning neljale tema vanemale lapsele: Prudence’ile, Elisabethile, Lachlanile ja Jamesile, igaühel üks osak. Rupertil on veel kaks last, Grace ja Chloe, kes küll saavad usaldusfondist teenitud tulusid, aga hääleõigust neil ei ole.

Aasta tagasi nimetas Rupert Murdoch oma järglaseks vanima poja Lachlani, kellest sai mõlema ettevõtte nõukogu esimees. The New York Timesi andmetel hakkas Rupert möödunud aasta lõpus perekonna usaldusühingu põhikirja ümber kirjutama nii, et pärast tema surma läheks ainuvõim vanimale pojale Lachlanile, aga viimase kolm õde-venda on selle vastu.