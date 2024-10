Wolt sai kümneaastaseks: 40 miljonit kasutajat ja 700 miljonit tellimust

10. oktoobril täitub tehnoloogiaettevõttel Wolt kümme aastat tegutsemist. Selle ajaga on Soomes asutatud platvorm laienenud 28 riiki ning Copenhagen Economicsi raporti kohaselt on see aidanud majandusse panustada 19 miljardit eurot. Kümne aasta jooksul on platvormi kaudu tehtud üle 700 miljoni tellimuse, millest suur osa on olnud burgerid – neid on tellitud üle 130 miljoni korra.