Prisma tooteküsitlus: millised tooted jõudsid eestlaste soovil kampaaniapakkumistesse?

Kaimo Niitaru, Prisma sortimendi- ja hankedirektor, märkis, et lisaks soodsatele hindadele soovis Prisma seekord pakkuda klientidele võimalust ise otsustada, millised pakkumised neile kõige olulisemad on. «Kuigi tavapäraselt jälgime pakkumiste koostamisel klientide ostuharjumusi, andis hääletus võimaluse veelgi enam kliente kaasata,» ütles Niitaru. Ta lisas, et populaarseimate toodete seas olid mitmed juba septembrikuu pakkumiste seas esindatud.