LUMINOR Leedu majanduse «suvi» jätkub, sügisene udu Eestis ei hajugi

Maailma majandus on sisenenud aeglasema ja ebaühtlasema kasvu faasi, millele lisavad pingeid kaubandussõjad, toormehindade kõikumine, Saksamaa tööstuse nõrkus ja Hiina majanduse aeglustumine, kirjutas Luminor. Baltimaade majandustes ei puudu samuti intriigid: Eesti on endiselt majanduslanguses, Läti majandusel on raske, kuid kasv on veidi positiivne, ning Leedu SKT prognoose on taas vaja parandada. Kuid kui võrrelda Eestit ja Leedut, siis üks riik liigub jõudsalt edasi, samas kui teisel tuleb leida lahendusi süvenevatele majanduslikele väljakutsetele. Millest võib tulla see erinevus?