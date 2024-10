Krüptovarad on sellel aastal hüppeliselt tõusnud. Mis saab edasi?

«Üldist turu hoiakut hinnates võib öelda, et investorid on äraootaval seisukohal. Tahetakse näha, kuidas lahenevad mitmed hetkel käimasolevad olulised sündmused – konfliktid Lähis-Idas ja Ukrainas, USA presidendivalimised ja USA majanduse käekäik – ning kuidas turud nendele reageerivad. Ajalooliselt on sarnastel pulliturgudel suurim ralli ilmnenud aasta viimases ja uue aasta esimeses kvartalis,» märkis Davidovic.

Bitcoin'i koheldakse aina enam kui traditsioonilist varaklassi

Investorite enesekindlus on mitmest sõjalisest konfliktist ja üldisest majanduslikust ebakindlusest tingituna endiselt veidi madalam kui nii aktsia- kui krüptoturu sooritust vaadates arvata võiks. Seda näitab ka krüptoturu hirmu ja ahnuse indeks (Fear and Greed index), mis mõõdab suurimate krüptovarade kauplemisaktiivsust ja mahte hinnates investorite üldist tunnet turu suhtes. Hirmu ja ahnuse indeksi abil on võimalik üldistavalt hinnata, kas käimas on parajasti karuturg, kus investorid on hirmul, või pulliturg, kus valitseb ahnus.