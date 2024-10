Krüptovarad on sel aastal hüppeliselt tõusnud. Mis saab edasi?

Bitcoin'i koheldakse aina enam kui traditsioonilist varaklassi

Investorite enesekindlus on mitme sõjalise konflikti ja üldise majandusliku ebakindluse tõttu endiselt veidi madalam, kui nii aktsia- kui krüptoturu sooritust vaadates arvata võiks. Seda näitab ka krüptoturu hirmu ja ahnuse indeks (Fear and Greed index), mis mõõdab suurimate krüptovarade kauplemisaktiivsust ja mahtu, hinnates investorite üldist tunnet turu suhtes. Hirmu ja ahnuse indeks võimaldab üldistavalt hinnata, kas käimas on karuturg, kus investorid on hirmul, või pulliturg, kus valitseb ahnus.

Läbi juuli kuni septembri valitsesid turul indeksi põhjal karud ning kuude lõikes jäi indeks 26 ja 63 vahele (0–100 skaala). Oktoober algas aga see-eest neutraalse 53 juurest, mis näitab, et usk ja optimism pole kadunud, vaid pigem ollakse valmis reageerima.

Kõnekas on, et stabiilsete krüptovarade ehk vaba kapitali hulk kerkis hiljuti 146 miljardi euroni, mis on kõigi aegade rekord ja näitab selgelt, et investorid on valmis oma raha kasutama. Võrdluseks: 2021. aasta aprillis oli vastava raha hulk 56,5 miljardit ehk 2,5 korda vähem kui täna.

Davidovici sõnul on tänavune pulliturg mitmes mõttes enneolematu, kuna bitcoin saavutas rekordhinna enne, mitte pärast pooldumist – mehhanism, mis reguleerib bitcoin'i kaevandamisest saadud tasu ja seeläbi ka uute krüptomüntide turule jõudmist.