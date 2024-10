Hispaania loodab, et sisserändajad aitavad riigi majandust üleval hoida

Hispaania majandusprofessor ja pensionide ekspert Javier Díaz-Giménez selgitab, et 1950ndate keskpaigast 70ndate lõpuni kestnud beebibuum lõi hispaanlaste põlvkonna, kes on on nüüd teel pensioniea poole. Järgevates põlvkondades on sündivus olnud oluliselt madalam, kirjutab Briti rahvusringhäälingu BBC uudisteportaal.