Helsingi Sadama juht: reisijate numbrid rühivad ülespoole

Haapasaari tõdes, et viimased aastad pole Läänemere suurematele sadamatele lihtsad olnud. Olgugi, et Covid-19 pandeemia mõjud mereliiklusele on nüüd suuresti kadunud, hoiab Ukraina sõda ja jahtunud majandus reisijatenumbreid siiski rekordtasemest madalamal. «2019. aastal oli Helsingi Sadam 12 miljoni reisijaga Euroopa suurim, hetkel oleme sellest viiendiku võrra maas. Samas rühivad numbrid ülespoole ja ootame kasvu jätkumist, eriti Tallinna-Helsingi liinil,» ütles ta.

Tema sõnul jõuab Helsingi Sadamasse viimasel ajal märksa rohkem inimesi Kesk- ja Lõuna-Euroopast. «Suved on seal kliimasoojenemise tõttu väga kuumaks läinud ning meie ilm on sel ajal märksa meeldivam,» põhjendas ta. Ka soomlased ise on hakanud ostujõu taastumise najal rohkem reisima.

Reisijate hulgast on aga ära kadunud Vene turistid ja samal ajal on oluliselt vähemaks jäänud ka Aasiast tulnud reisijaid. «Enne pandeemiat olid Aasiast saabunud turistid meie kõige kiiremini kasvav reisijasegment, ent sõja tõttu katkestati paljud Helsingi ja Aasia vahelised otselennud. Näeme hetkel küll Aasia turistide mõõdukat kasvu, kuid see number on eelmise kümnendiga võrreldes siiski madalam,» rääkis ta.