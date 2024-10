Eesti Energia eksjuht: pole vaja sirutada kätt elektritarbija tasku

Samuti oleme soovitanud võrguarenduseks, taastuvenergiatoetusteks ning süsteemikulude katmiseks kasutada sarnase sihtotstarbega tulusid, nagu CO₂ tasu ja ülekoormustasu. See tähendaks, et pole vaja kätt elektritarbija poole sirutada ja võrgutasu tõsta.

Sutter ütles eelmisel nädala Vikerraadios, et elektrihind on majanduses väga oluline sisend, mis koosneb erinevatest maksudest ja tootmiskuludest. «Just maksudega oleme liikunud konkurentidel eest ära,» sõnas Sutter. Konkurentide all pidas Sutter silmas teisi riike.