TÕUS JA LANGUS Elmo Rendi börsisaaga

Tehnoloogiafirma Elmo Rent teatas äsja edukast auto piiriülese kaugjuhtimise rekordist. Koos Nokia ja Horvaatia telekomiga sõideti avalikel teedel kaugjuhtimisel elektriautoga. Tehnoloogilist edu kõrval on ettevõte nii alla käinud, et toimub saneerimine ja aktsia hind pikas perspektiivis peegeldab päris hästi ettevõte olukorda.