Veel mõned aastad tagasi päikeselistel Seišellidel lennufirmat Air Seychelles juhtinud Althuis üritab hoida positiivset meeleolu ka põhjamaa halli taeva all ja kinnitab, et Nordica numbrid juba paranevad: viimased kuud on olnud taas kasumlikud, septembris hallatud 3074 lennust tuli tühistada vaid 20 – hea tulemus.