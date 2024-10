Eesti postisektor valiti Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni liidriks

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi tõi välja, et see saavutus on sihikindla töö tulemus. «Omniva on viimasel ajal keskendunud oma tegevuse tõhustamisele ja oluliselt parandanud teenuste kvaliteeti. Tore, et seda on märgatud ja tunnustatud,» ütles Mägi. Ta lisas, et see on järjekordne tunnustus Eesti kui regiooni postivõrgu juhtpositsiooni eest.