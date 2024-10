Saksamaa majandus taas languses – rahandusminister nõuab struktuurseid reforme

«Majandustõus sõltub enesekindlusest, töötahtest, ettevõtlikust riskist ja uuenduslikkusest,» sõnas Lindner uudisteagentuurile dpa. Tema sõnul on Saksamaa majandus juba aastaid takerdunud bürokraatiasse ja maksukoormusse. Linder viitas kriitiliselt ka kliimamuutuste vastu võitlemiseks kehtestatud majandusmeetmetele ja üha enam levivale ümberjaotamispoliitikale. Need olid suunatud osaliselt tema koalitsioonipartneri, Roheliste poole.

Majandusprognoosi esitas majandusminister Robert Habeck, kes juhib ka Saksamaa kliimapoliitikat. Habeck nentis, et Saksamaa majandust on viimasel paaril aastal kimbutanud mitmed struktuursed ja geopoliitilised probleemid. Kuigi valitsus on vastu võtnud 49 meetmest koosneva majanduskasvupaketi, ei ole oodatud taastumist veel täheldatud.