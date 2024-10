Omniva selgitab, mis saab siis kui kliendile tellitud pakki kohale viia ei saa

Uudis, milles Omniva teatas universaalse postiteenuse tüüptingimuste muutustest, tõstatas mitmeid küsimusi lugejate seas. Üks muret tekitav aspekt oli, mis juhtub, kui kättetoimetamine osutub võimatuks, näiteks kui väljastuspunktid on suletud. «Kas see tähendab, et pakki ei saagi kätte?» küsis üks lugeja.