Peaprokurör: raha põles Nordicas heleda leegiga

«Esmaspäeval kohtus komisjon peaprokuröriga, kes ütles hirmutavad sõnad, ma tsiteerin Andres Parmast, et Nordicas põletati raha eriti heleda leegiga,» ütles Anastassia Kovalenko-Kõlvart tänasel komisjoni istungil. Ta lisas, et see, kuidas raha Nordicas põletati, oli täiesti mõistetamatu.