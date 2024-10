Postimehe värskest toidupoodide hinnavõrdlusest paistab, et kuuga on vahetunud taas nii odavaima kui kallima ostukorvi tiitel, ent kallima ostukorvi saatuse võivad paika panna ka vaid üksikud tooted.

Kui kuu aega tagasi oli soodsaim ostukorv Lidlis, siis nüüd on see tiitel liikunud uuele omanikule. Sel kuul saab kõige odavama ostukorvi Grossi toidupoest. Võrreldes eelmise kuuga, mil Grossi ostukorv maksis 75,76 eurot, on hind langenud märkimisväärselt 9,98 euro võrra, makstes nüüd 65,78 eurot. Grossile järgnevad Prisma ja Lidl.

Septembris maksis Prisma ostukorv 73,55 eurot, kuid nüüd on see hind langenud 6,35 euro võrra, makstes 67,20 eurot. Samas suunas liigub ka Lidli ostukorvi hind, mis kuu aega tagasi oli 70,82 eurot, kuid nüüd on see langenud 3,02 euro võrra, makstes 67,80 eurot.