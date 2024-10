Air Baltic püstitas septembris uusi rekordeid

Septembris on lennufirma lennutanud kõikidest oma baasidest 505 200 reisijat, mis tähendab 13-protsendist kasvu, võrreldes eelmise aastaga. Ühe kuu jooksul on Air Baltic teinud 4270 lendu, mida on neli protsenti rohkem kui mullu septembris. Lisaks on kasvanud lennukite täituvus, ulatudes 84,4 protsendini. See näitab kasvu 5,9 protsendipunkti võrra.