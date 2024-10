Ligi otsib võimalusi OÜtamise piiramiseks

Kui aasta alguses plaanis valitsus võtta ette võitluse OÜtamisega, siis rahandusminister Jürgen Ligi sõnul töö selle nimel ministeeriumis käib, kuid see töö on igapäevane ning uue koalitsioonilepinguga mured süvenevad. Maksu- ja tolliameti hinnangul on probleem pigem nende OÜtajatega, kes elavad oma ettevõtte kulul, kirjutab ERR.