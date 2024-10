Leedu meediaettevõte emiteerib 15 miljoni euro väärtuses Balti investoritele suunatud võlakirju

Ettevõte emiteerib 15 000 võlakirja nominaalväärtusega 1000 eurot. Tegemist on esimese avalikult investoritele mõeldud nii suuremahulise võlakirjaemissiooniga, mille korraldab meediaettevõte ning mis on suunatud kogu Baltikumile. Ühtlasi on tegemist esimese korraga, mil Leedu meediaettevõte siseneb võlakirjaturule.