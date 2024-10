Tallinna Sadama reisijate arv ja kaubamaht kasvasid

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm märkis, et kolmas kvartal on olnud tegevusmahtude poolest positiivne. Kaubavood on jätkuvalt kasvanud ja seekord kõikide lastiliikide lõikes. Kokku suurenes maht 209 000 tonni võrra. Segalasti mahud kasvasid 26 protsenti, vedellasti mahud 16 protsenti ja konteinerite mahud 11 protsenti.