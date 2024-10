VIDEO Korruptsioonivastane erikomisjon arutab Nordica tegevust

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart märkis, et Nordicat ei ole tänaseks erastatud, ettevõtte kahjum on suur ning 1. novembrist lõpeb riikliku lennuettevõtte Nordica koostöö SASiga, mille järel jäävad veel mitmed lennukid rakenduseta. «Niisuguses seisus riikliku ettevõtte juhtimisel ja erastamisel on oluline jätkuvalt teada rakendatavatest huvide konflikti vältimise meetmetest. Seda enam, et ASi Nordic Aviation Group endiste juhtide üle algatati erikontrolli raporti põhjal kriminaalmenetlus, et selgitada välja, kas lepingu sõlmimisega on tehtud ettevõttele kahju,» tõi esimees esile.